Реконструкцию парка Дружбы в Благовещенске завершили на неделю раньше

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-23T09:10:44+03:00

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Облагородить парк Дружбы, который находится в микрорайоне, решили в рамках программы «Формирование комфортной среды». Работать специалисты начали еще в середине июня. А закончить все планировалось 31 октября.

Недавно в парк с проверкой нагрянула мэр города Валентина Калита. Она заявила, что в нем теперь точно есть все необходимое для отдыха посетителей и днем, и ночью: дорожки, спортплощадка и обновленное освещение. К тому же рабочие очистили пруд, обновили «Китайскую стену» и беседки, а также установили красивые решетки на окна строений. И это еще не все: в парке высадили более 300 саженцев разных видов деревьев. Первый этап работ на территории, за благоустройство которой, кстати, проголосовало большинство благовещенцев, завершен.

Всего на благоустройство парка уйдет 30 миллионов рублей. То, что сделали сейчас, всего лишь одна треть работ. Остальное планируется сделать в течение следующих нескольких лет. В планах - обустроить места для отдыха молодежи, детскую площадку, зоны творчества, обновить фонтан и отреставрировать некоторые строения.