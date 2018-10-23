2018-10-23T10:15:41+03:00
Досуг

Благовещенцев приглашают на «Ночь в архиве»

Горожанам предлагают окунуться в атмосферу 20-30-х годов и поучаствовать в комсомольском собрании
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: amurarhiv.ruФото: amurarhiv.ru
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В Благовещенске снова пройдет акция «Ночь в архиве». В основу сценария легли воспоминания комсомольцев 20-30-х годов, а также документы партийного архива, газетные публикации и фотодокументы. С их помощью участники акции смогут узнать побольше об истории амурского комсомола, а кто-то и вовсе откроет для себя что-то новое из жизни молодежи того времени.

Гости архива смогут также поучаствовать в импровизированном комсомольском собрании «Красный молодняк Амура», побывать в избе-читальне и на выставке архивных документов. Акция проводится в рамках 160-летия образования Амурской области и 100-летнего юбилея государственной архивной службы России.

Госархив Амурской области

ул. Пионерская, 12

26 октября в 18.00

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