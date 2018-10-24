2018-10-24T04:47:57+03:00
Досуг

Благовещенцев ждет большой концерт в честь юбилея театра огня

Помимо «Одержимых» на сцену выйдут и другие творческие коллективы
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: aodnt.ruФото: aodnt.ru
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В этом году самому известному в Приамурье театру огня «Одержимые» исполняется 10 лет. В честь этого в Благовещенске прошло уже несколько мероприятий, но самое главное еще впереди. В эту пятницу в Амурском областном Доме народного творчества поклонников «Одержимых» ждет большой юбилейный концерт «Нам 10 лет».

«Коллектив под руководством Алексея Зимникова представит лучшее, что было создано за эти годы, включая восстановленные и совершенно новые номера светодиодного и файер-шоу, хореографию, оригинальный жанр», - обещают на сайте АОДНТ.

Помимо театра огня на сцену выйдут и другие творческие коллективы, которые сотрудничают с «Одержимыми»: студия Balkon, образцовый хореографический ансамбль «Мы», образцовая студия танца «Траффик», студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», клуб исторической реконструкции «Ясень» и другие. Завершится программа, конечно же, эффектным файер-шоу на открытой площадке АОДНТ.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

26 октября в 19.00

Цена билета: 250 рублей

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