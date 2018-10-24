2018-10-24T05:34:22+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел в Приамурье фальсифицированную «молочку»

Производители заменили молочный жир растительным
Юлия ГОМАН
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Амурское управление Роспотребнадзора проводило проверки с целью выяснить, не попадает ли на прилавки наших магазинов фальсифицированная молочная продукция. За третий квартал 2018 года проверяющим попались сразу два образца фальсифицированной «молочки», в которой недобросовестные производители заменили молочный жир растительным. Еще четыре образца не соответствовали норме по микробиологическим показателям. Всего за этот период с продажи сняли около 133 килограммов сомнительной продукции.

- В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщают в ведомстве.

Также информацию направили в региональные управления Роспотребнадзора - в те места, где находятся производители некачественной продукции.

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