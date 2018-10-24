2018-10-24T07:34:35+03:00
Происшествия

На трассе в Приамурье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет

К счастью, серьезно никто не пострадал
Юлия ГОМАН
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Причиной происшествия по предварительным данным стало спущенное колесо. Фото: instagram.com/amurskiespasateliПричиной происшествия по предварительным данным стало спущенное колесо. Фото: instagram.com/amurskiespasateli
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Дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом случилось сегодня утром, 24 октября, в Бурейском районе Приамурья. Автобус сообщением «Райчихинск-Бурея» съехал в кювет в одном километре от поселка Бурея недалеко от железнодорожного переезда около реки Тюкан. Водитель не справился с управлением, и транспорт съехал с трассы. К счастью, автобус не перевернулся.

«В автобусе находилось шесть человек и водитель, двое пассажиров получили незначительные травмы пальца и ноги. Им была оказана медицинская помощь», - сообщается на странице Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в «Инстаграме».

На помощь пострадавшим выезжала дежурная смена пожарной части № 56 поселка Новобурейский, однако помощь пожарных не потребовалась. Пассажиры продолжили свой путь на запасном автобусе, который прибыл за ними на место ДТП.

Позже в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области уточнили, что по предварительным данным травмы получили четыре человека, а причиной ДТП могла стать внезапно возникшая неисправность рулевой колонки автобуса. Сейчас полиция устанавливает точные причины и обстоятельства случившегося.

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