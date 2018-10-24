Бывший глава сельсовета в Приамурье продал Дом культуры и котельную за смешные деньги

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-24T07:51:26+03:00

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В Приамурье осудили бывшего главу Новопетровского сельсовета в Константиновском районе. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Экс-глава умудрился продать муниципальное имущество за смешные деньги: здание Дома культуры - за 35 тысяч рублей, а котельной - за 10 тысяч рублей. А это, как отмечают в прокуратуре, значительно ниже их рыночной стоимости. Здания приобрели местные жители. Ущерб бюджету муниципального образования оказался значительным - 385 тысяч рублей.

Прокуратура через Константиновский районный суд добилась того, чтобы сделки купли-продажи признали незаконными, а здания ДК и котельной вернули в собственность муниципалитета. Кроме того, все материалы проведенной прокуратурой проверки отправили в следственные органы, где после их рассмотрения на экс-главу было возбуждено уголовное дело.

- Суд при назначении наказания данному гражданину учел явку с повинной, признание вины, активное способствование расследованию преступления и назначил окончательно наказание в виде в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Амурской области.