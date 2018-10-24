В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве сторожа на производственной базе

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-24T08:55:53+03:00

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По подозрению в убийстве охранника одной из производственных баз Благовещенска задержали двух человек. Напомним, тело 72-летнего мужчины нашли 19 октября на территории базы на улице Сады Винзавода. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В преступлении подозревают местных жителей, живших неподалеку отсюда. Одному из них 43 года, другому - 18. Как сообщают следователи, один из задержанных раньше работал на этой базе.

На допросе мужчины признались в содеянном, рассказав, что в ночь на 19 октября они пришли грабить базу, но тут на шум вышел сторож. По голосу мужчина узнал одного из злоумышленников - того, который раньше здесь работал. 18-летний нападавший, испугавшись разоблачения, несколько раз ударил охранника ножом. Мужчина скончался на месте.

- В настоящее время по ходатайству следователя в отношении 18-летнего подозреваемого Благовещенским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго подозреваемого в суд также направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение в преступлении с учетом роли каждого соучастника. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственное управление СК России по Амурской области.