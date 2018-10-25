Благоустраивать дворы в городах и селах Приамурья закончат к ноябрю

СЕГОДНЯ 04:29 2018-10-25T04:31:10+03:00

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В этом году по нацпроекту «ЖКХ и городская среда» в Амурской области должны привести в порядок 46 дворов и восемь общественных территорий. Полностью благоустроены уже 40 дворов и четыре общественные территории.

Завершить все работы планируется до ноября. Так, подходит к концу благоустройство парка в Райчихинске. К концу этой недели здесь закончат укладывать тротуарную плитку, останется только установить урны и скамейки. Также завершается благоустройство парка развлечений на улице Торговой в Ивановке и сквера в Свободном, 400 квартала и парка Дружбы в Благовещенске, а также еще шести дворов, пять из которых также находятся в областном центре. Работы ведутся на:

- ул. Партизанская, дом № 68,

- ул. Горького, дом № 24,

- ул. Василенко, дом № 13/1,

- ул. Шимановского, дом № 61/1,

- ул. Политехническая, дом № 41

- пер. Кирпичный, дом № 73 (Свободный).

- На территории Амурской области Национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуется с 2017 года. В 2017 году в Приамурье было благоустроено 38 дворовых территорий, восемь общественных и один парк в городе Свободный, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.