Благоустраивать дворы в городах и селах Приамурья закончат к ноябрю
В этом году по нацпроекту «ЖКХ и городская среда» в Амурской области должны привести в порядок 46 дворов и восемь общественных территорий. Полностью благоустроены уже 40 дворов и четыре общественные территории.
Завершить все работы планируется до ноября. Так, подходит к концу благоустройство парка в Райчихинске. К концу этой недели здесь закончат укладывать тротуарную плитку, останется только установить урны и скамейки. Также завершается благоустройство парка развлечений на улице Торговой в Ивановке и сквера в Свободном, 400 квартала и парка Дружбы в Благовещенске, а также еще шести дворов, пять из которых также находятся в областном центре. Работы ведутся на:
- ул. Партизанская, дом № 68,
- ул. Горького, дом № 24,
- ул. Василенко, дом № 13/1,
- ул. Шимановского, дом № 61/1,
- ул. Политехническая, дом № 41
- пер. Кирпичный, дом № 73 (Свободный).
- На территории Амурской области Национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуется с 2017 года. В 2017 году в Приамурье было благоустроено 38 дворовых территорий, восемь общественных и один парк в городе Свободный, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.