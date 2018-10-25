Из-за непогоды в Благовещенске до 28 октября установят режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-25T08:34:49+03:00

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МЧС предупреждает: в большинстве районов Приамурья с 26 по 28 октября синоптики обещают снег и дождь, переходящий в мокрый снег. Кроме того, усилится северный ветер - в порывах он будет достигать 15-20 метров в секунду. Ну и в довершении всего - температура упадет в среднем на 10 градусов. Ночью она составит около нуля, а по северу области -5…-10.

Как сообщает благовещенское управление по делам ГОЧС, из-за непогоды в городе вводится режим повышенной готовности - с 20.00 25 октября до 20.00 28 октября. Конкретно в Благовещенске 26 октября будет облачно, днем пройдет дождь и мокрый снег. Температура днем будет хоть и плюсовая, но незначительная - до +5…+7 градусов. А восточный ветер будет временами усиливаться до 12 метров в секунду.

В субботу, 27 октября, на большей части региона снова будет идти мокрый снег, температура упадет ниже ноля. Как следствие - на дорогах будет гололед, а из-за сильных осадков снизится дальность видимости до 500 метров и более. Так что водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.