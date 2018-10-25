В должности первого зампреда правительства в Приамурье утвердили Татьяну Половайкину

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-25T09:07:36+03:00

В органах государственной власти она проработала уже более 30 лет

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Кандидатуру Татьяны Половайкиной на должность первого заместителя председателя регионального правительства утвердили амурские депутаты на сессии Заксобрания. В областном правительстве напоминают, что эта процедура уже проводилась совсем недавно - в июне этого года, но ее надо было повторить после выборов губернатора.

Зампред правительства Владимир Кобелев представит Татьяну Половайкину депутатам. По его словам, в органах государственной власти она работает уже более 30 лет. Татьяна Геннадиевна начинала простым специалистом и поднялась до руководителя высшего звена, возглавляла министерство финансов Приамурья.

По итогам тайного голосования на сессии Заксобрания ее кандидатуру утвердили - 25 депутатов отдали свои голоса за это решение. Кандидатуру Татьяны Половайкиной поддержали все фракции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.