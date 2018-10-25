С 28 октября возить благовещенцев в Хэйхэ начнут «пумы»

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-25T09:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима близко. Вот и Пассажирский порт «Амурассо» готовится к перевозке пассажиров из Благовещенска в Хэйхэ и обратно судами на воздушной подушке. Сообщается, что «пумы» и «скаты» пойдут по Амуру с 28 октября. Они будут ходить, пока в регионе не установятся устойчивые низкие температуры и не начнет работу понтонный мост. В прошлом году, к примеру, осенняя навигация продолжалась до 1 декабря.

- Использование в межсезонье судов на воздушной подушке, позволяет нам осуществлять беспрерывную круглогодичную деятельность по перевозке пассажиров на востребованном маршруте Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), - отметил Сергей Курочкин, гендиректор ЗАО «Пассажирский порт Амурассо».

Известно также, что перевозить пассажиров будут с 9.00 до 17.00, а стоимость проезда останется на прошлогоднем уровне. К слову, за время осенней навигации 2017 года пассажирский порт перевез 27 147 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.