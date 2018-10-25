2018-10-25T09:19:05+03:00
Общество

С 28 октября возить благовещенцев в Хэйхэ начнут «пумы»

Стоимость проезда останется на уровне прошлого года
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зима близко. Вот и Пассажирский порт «Амурассо» готовится к перевозке пассажиров из Благовещенска в Хэйхэ и обратно судами на воздушной подушке. Сообщается, что «пумы» и «скаты» пойдут по Амуру с 28 октября. Они будут ходить, пока в регионе не установятся устойчивые низкие температуры и не начнет работу понтонный мост. В прошлом году, к примеру, осенняя навигация продолжалась до 1 декабря.

- Использование в межсезонье судов на воздушной подушке, позволяет нам осуществлять беспрерывную круглогодичную деятельность по перевозке пассажиров на востребованном маршруте Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), - отметил Сергей Курочкин, гендиректор ЗАО «Пассажирский порт Амурассо».

Известно также, что перевозить пассажиров будут с 9.00 до 17.00, а стоимость проезда останется на прошлогоднем уровне. К слову, за время осенней навигации 2017 года пассажирский порт перевез 27 147 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске таксист сбил ребенка, посадил его на лавочку и уехал
На ТЭЦ в Благовещенске случился пожар
В должности первого зампреда правительства в Приамурье утвердили Татьяну Половайкину
Из-за непогоды в Благовещенске до 28 октября установят режим повышенной готовности
Благоустраивать дворы в городах и селах Приамурья закончат к ноябрю
В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве сторожа на производственной базе
Бывший глава сельсовета в Приамурье продал Дом культуры и котельную за смешные деньги
На трассе в Приамурье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Роспотребнадзор нашел в Приамурье фальсифицированную «молочку»
Благовещенцев ждет большой концерт в честь юбилея театра огня
Благовещенцев приглашают на «Ночь в архиве»
Реконструкцию парка Дружбы в Благовещенске завершили на неделю раньше
В Благовещенске обворовали китайца на полмиллиона рублей
В Приамурье при падении машины с парома погиб человек
В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ
Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10
Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма
В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары
Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона
В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка