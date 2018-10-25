На ТЭЦ в Благовещенске случился пожар

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-25T09:30:47+03:00

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Сегодня, 25 октября, около двух часов дня случился пожар на Благовещенской ТЭЦ. На место выезжали пожарные и спасатели благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Как выяснилось, здесь горела кровля галереи углеподачи.

- Пожар оперативно потушен. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, ведется разбор и проливка конструкций, - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщается также, что на месте работают 28 человек и восемь единиц техники.

Напомним, совсем недавно пожарным в Благовещенске также пришлось тушить крышу Центрального рынка. К счастью, никто не пострадал.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов.