На ТЭЦ в Благовещенске случился пожар
Сегодня, 25 октября, около двух часов дня случился пожар на Благовещенской ТЭЦ. На место выезжали пожарные и спасатели благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Как выяснилось, здесь горела кровля галереи углеподачи.
- Пожар оперативно потушен. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, ведется разбор и проливка конструкций, - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Сообщается также, что на месте работают 28 человек и восемь единиц техники.
Напомним, совсем недавно пожарным в Благовещенске также пришлось тушить крышу Центрального рынка. К счастью, никто не пострадал.
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Телефон пожарных и спасателей:
- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
- 01 - со стационарных телефонов.