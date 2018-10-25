2018-10-25T11:24:05+03:00
Происшествия

В Благовещенске таксист сбил ребенка, посадил его на лавочку и уехал

ДТП случилось в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Гражданская
Сергей КОШМЕЛЕВПолина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске сегодня, 25 октября, машина такси сбила 9-летнего ребенка. Это произошло в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Гражданская. О случившемся журналистам рассказал дядя пострадавшего школьника Слава Тен.

- Это произошло рядом с автобусной остановкой на перекрестке улиц 50 лет Октября и Гражданской около часа дня. Очевидцы рассказали, что водитель был не один, а с двумя пассажирами. Они вышли из салона, посадили ребенка на лавочку, осмотрели его и уехали, - рассказал мужчина.

К слову, свидетели происшествия просили водителя и пассажиров остаться, но те все-таки покинули место ДТП.

В амурской Госавтоинспекции факт случившегося подтвердили. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства. А родственники пострадавшего ребенка просят откликнуться очевидцев, которые в это время находились на месте ДТП или записывали на видеорегистраторы. Телефон для связи 8965-672-90-00 (Слава Тен).

Свидетелей происшествия или самого водителя просит откликнуться и Госавтоинспекция. Позже стало известно, что разыскиваемый автомобиль марки Toyota Funcargo. Он желтого цвета, передний бампер - белый. За рулем находился молодой человек 20-25 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ТЭЦ в Благовещенске случился пожар
С 28 октября возить благовещенцев в Хэйхэ начнут «пумы»
В должности первого зампреда правительства в Приамурье утвердили Татьяну Половайкину
Из-за непогоды в Благовещенске до 28 октября установят режим повышенной готовности
Благоустраивать дворы в городах и селах Приамурья закончат к ноябрю
В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве сторожа на производственной базе
Бывший глава сельсовета в Приамурье продал Дом культуры и котельную за смешные деньги
На трассе в Приамурье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Роспотребнадзор нашел в Приамурье фальсифицированную «молочку»
Благовещенцев ждет большой концерт в честь юбилея театра огня
Благовещенцев приглашают на «Ночь в архиве»
Реконструкцию парка Дружбы в Благовещенске завершили на неделю раньше
В Благовещенске обворовали китайца на полмиллиона рублей
В Приамурье при падении машины с парома погиб человек
В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ
Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10
Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма
В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары
Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона
В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка