В Благовещенске таксист сбил ребенка, посадил его на лавочку и уехал

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-25T11:24:05+03:00

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В Благовещенске сегодня, 25 октября, машина такси сбила 9-летнего ребенка. Это произошло в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Гражданская. О случившемся журналистам рассказал дядя пострадавшего школьника Слава Тен.

- Это произошло рядом с автобусной остановкой на перекрестке улиц 50 лет Октября и Гражданской около часа дня. Очевидцы рассказали, что водитель был не один, а с двумя пассажирами. Они вышли из салона, посадили ребенка на лавочку, осмотрели его и уехали, - рассказал мужчина.

К слову, свидетели происшествия просили водителя и пассажиров остаться, но те все-таки покинули место ДТП.

В амурской Госавтоинспекции факт случившегося подтвердили. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства. А родственники пострадавшего ребенка просят откликнуться очевидцев, которые в это время находились на месте ДТП или записывали на видеорегистраторы. Телефон для связи 8965-672-90-00 (Слава Тен).

Свидетелей происшествия или самого водителя просит откликнуться и Госавтоинспекция. Позже стало известно, что разыскиваемый автомобиль марки Toyota Funcargo. Он желтого цвета, передний бампер - белый. За рулем находился молодой человек 20-25 лет.