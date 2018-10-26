В Благовещенске ищут водителя автобуса, из-за которого пострадала пожилая пассажирка

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-26T05:00:42+03:00

Мужчина слишком резко затормозил, и пенсионерка не удержалась на ногах

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Неприятный инцидент произошел в Благовещенске в районе дома №103/1 на улице Калинина 17 октября около 16.40. Водитель автобуса №4 слишком резко затормозил, из-за чего 76-летняя женщина, находившаяся в салоне, не удержалась и упала. Предположительно, речь идет об автомобиле марки ГАЗ - А64R42 «Next» белого или светло-серого цвета.

Пожилая пассажирка получила травмы. О своем падении она сообщила водителю, однако тот на ее слова не отреагировал и уехал с места происшествия, когда пенсионерка вышла на остановке.

Сейчас Госавтоинспекция разыскивает водителя и просит откликнуться либо его самого, либо очевидцев происшествия. Если у вас есть какая-либо информация о произошедшем, вы можете сообщить ее в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62.