До конца года Амурская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 05:46 2018-10-26T05:46:41+03:00

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Амурский губернатор Василий Орлов во время рабочей поездки в Москву встретился с директором Департамента межбюджетных отношений Минфина России Ларисой Ерошкиной. На встрече зашла речь о необходимости дополнительной помощи региону из федерального бюджета.

- Мы работает над тем, чтобы выполнить социальные обязательства перед амурчанами. Продолжается средний рост заработной платы в экономике области. За 8 месяц текущего года заработная плата увеличилась с 35170 рублей до 36875 рублей и имеет тенденцию к росту. Как следствие, предполагает большее количество финансовых средств для выполнения обязательств перед «указными» категориями. Кроме того, рост цен на топливо не должен сказаться на прохождении отопительного сезона. Региону требуется поддержка Минфина РФ, чтобы решить эти вопросы, - отметил глава Приамурья.

Представитель российского министерства финансов амурского губернатора поддержал. Дополнительные средства из федерального «кошелька» область получит до конца этого года.

К слову, на встрече также отмечалось, что Приамурье по предварительным данным Минэкономразвития страны вошло в Топ-20 регионов по темпам роста показателей социально-экономического развития за 2017 год. А все благодаря максимальному увеличению налогового потенциала. К примеру, за прошлый год область получила более полумиллиарда рублей налогов от одних только организаций, работающих на инвестиционных проектах. Теперь наш регион может рассчитывать на грант из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.