Амурские спасатели помогли рыбакам, заблудившимся в тумане

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-26T06:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 октября, помощь спасателей понадобилась двоим братьям из Благовещенска, которые отправились порыбачить в поселок Талакан. А после рыбалки, хотя мужчины уже не в первый раз приезжали сюда, но из-за спустившихся на водоем мороси и тумана заблудились. Найти самостоятельно правильный путь у рыбаков не получилось, но, к счастью, у братьев был с собой мобильный телефон, и они смогли связаться со спасателями. Мужчины описали местность вокруг, найти их удалось в 25 километрах от Талакана. Помощь медиков амурчанам не понадобилась.

Ранее, 23 октября, спасатели также помогли троим рыбакам, жителям поселка Поярково и Благовещенска, которые дрейфовали на надувной лодке районе ключа Правый Агали в Бурейском районе. Мужчины возвращались после рыбалки в Талакан, когда в 30 километрах от поселка у них сломался мотор. Починить его на месте не получилось, поэтому мужчины связались по телефону со спасательной службой Бурейского района. На место происшествия прибыли спасатели и помогли им добраться в Талакан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.