2018-10-26T07:37:33+03:00
Политика

В правительстве Приамурья объединили два министерства

Новую структуру возглавила Людмила Старкова
Полина ОЗЕРОВА
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В правительстве Амурской области продолжаются преобразования. Сегодня, 26 октября, официально сообщили о слиянии министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и минэкономразвития региона. В результате в правительстве появилось одно новое министерство - экономического развития и внешних связей.

- Благодаря объединению исчезло дублирование полномочий. Теперь минэкономразвития - единый мощный организм, - пояснила Людмила Старкова, возглавившая новую структуру. - На данный момент это самое крупное министерство даже не столько по численности, сколько по зоне ответственности. Нам добавились новые интересные направления.

У нового министра есть два первых заместителя. Блок стратегии развития региона и налогов курирует Оксана Кукшенева, а за туризм и внешние связи отвечает Екатерина Киреева. Среди еще трех заместителей зоны ответственности распределились следующим образом: энергетика - Виктор Одородько, предпринимательство и инвестиции - Валентина Дацко, торговля и госзакупки - Татьяна Величко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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