В Приамурье груженые фуры не смогли преодолеть подъемы

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-27T03:00:44+03:00

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26 октября спасателям специализированной пожарно-спасательной части Амурской области пришлось выезжать на помощь водителям большегрузных автомобилей. Из-за выпавшего снега фуры не смогли преодолеть подъемы.

Помощь потребовалась дальнобойщикам в Сковородинском районе на трассе «Амур» на участке Сковородино – поселок Ерофей Павлович. Из-за выпавшего ночью снега на дорогах образовалась гололедица, сообщает пресс-служба главного управления МСЧ России по Амурской области.

Четырем большегрузам помогали преодолеть проблемные участки дороги при помощи полноприводных пожарных автомобилей.

По словам Андрея Потахова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области, циклон на территории Приамурья продолжит свое влияние до 28 октября, в связи с этим водителям рекомендуют отказаться от поездок за пределы населенных пунктов.