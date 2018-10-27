2018-10-27T03:00:44+03:00
Происшествия

В Приамурье груженые фуры не смогли преодолеть подъемы

Им потребовалась помощь спасателей
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Четырем большегрузам помогали преодолеть проблемные участки дороги при помощи полноприводных пожарных автомобилей Фото:http://28.mchs.gov.ruЧетырем большегрузам помогали преодолеть проблемные участки дороги при помощи полноприводных пожарных автомобилей Фото:http://28.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

26 октября спасателям специализированной пожарно-спасательной части Амурской области пришлось выезжать на помощь водителям большегрузных автомобилей. Из-за выпавшего снега фуры не смогли преодолеть подъемы.

Помощь потребовалась дальнобойщикам в Сковородинском районе на трассе «Амур» на участке Сковородино – поселок Ерофей Павлович. Из-за выпавшего ночью снега на дорогах образовалась гололедица, сообщает пресс-служба главного управления МСЧ России по Амурской области.

Четырем большегрузам помогали преодолеть проблемные участки дороги при помощи полноприводных пожарных автомобилей.

По словам Андрея Потахова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области, циклон на территории Приамурья продолжит свое влияние до 28 октября, в связи с этим водителям рекомендуют отказаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Приамурья объединили два министерства
Амурские спасатели помогли рыбакам, заблудившимся в тумане
До конца года Амурская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета
В Благовещенске ищут водителя автобуса, из-за которого пострадала пожилая пассажирка
В Благовещенске таксист сбил ребенка, посадил его на лавочку и уехал
На ТЭЦ в Благовещенске случился пожар
С 28 октября возить благовещенцев в Хэйхэ начнут «пумы»
В должности первого зампреда правительства в Приамурье утвердили Татьяну Половайкину
Из-за непогоды в Благовещенске до 28 октября установят режим повышенной готовности
Благоустраивать дворы в городах и селах Приамурья закончат к ноябрю
В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве сторожа на производственной базе
Бывший глава сельсовета в Приамурье продал Дом культуры и котельную за смешные деньги
На трассе в Приамурье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Роспотребнадзор нашел в Приамурье фальсифицированную «молочку»
Благовещенцев ждет большой концерт в честь юбилея театра огня
Благовещенцев приглашают на «Ночь в архиве»
Реконструкцию парка Дружбы в Благовещенске завершили на неделю раньше
В Благовещенске обворовали китайца на полмиллиона рублей
В Приамурье при падении машины с парома погиб человек
В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ
Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10
Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма
В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары
Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона
В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка