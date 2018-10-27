2018-10-27T06:33:01+03:00
Происшествия

Амурчанин ограбил пенсионера и сдался полиции из-за угрызений совести

Во время совершения преступления он был пьян
Татьяна РЯБОВА
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5 августа 2018 года около 14.00 дня житель Тынды ограбил пенсионера, но на следующий день сдался в полицию из-за угрызений совести.

Суд установил, что инцидент произошел в районе одного из алкомаркетов по улице Красная Пресня, 68. Житель Тынды грубо поздоровался с 66-летним мужчиной. Злоумышленник был пьян, и пенсионер попросил отойти от него. Разозлившись на пожилого мужчину, амурчанин выхватил из нагрудного кармана пенсионерапартмоне, где были деньги и банковские карты. После этого мужчина скрылся с места преступления, сообщает прокуратура Амурской области.

На следующий день грабителю стало стыдно. Он пришел в полицию, отдал портмоне и написал явку с повинной.

Тындинский районный суд признал амурчанина виновным по статье «Грабеж». При назначении наказания суд учел признание вины, явку с повинной, активное сотрудничество со следствием, возмещение ущерба потерпевшему, а также состояние алкогольного опьянеения мужчины. В итоге суд приговорил 42-летнего жителя Тынды к обязательным работам на срок 200 часов.

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