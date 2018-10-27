В детсадах Приамурья нашли фальсифицированные сыр, масло и сгущенку

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-27T10:54:05+03:00

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За 9 месяцев 2018 года Роспотребнадзор проверил 61 дошкольную организацию и 25 образовательных учреждений с дошкольными группами. Проверки показали, что в некоторых учреждениях есть просроченные продукты и фальсифицированные сыр, масло и сгущенное молоко.

Выявили 11 образовательных организации, где нашли продукты без документов, подтверждающих их качество. В трех учреждениях выявили реализацию фальсифицированной продукции – сливочного масла, сыра и сгущенного молока, еще в трех имелась просроченная еда объемом в 20,8 килограммов.

Специалистами Роспотребнадзора были выявлены и другие нарушения: использование посуды со сколами, отсутствие маркировки на пищевых продуктах и производственном инвентаре, нарушение ведения документации. Также были нарушения материально-технического обеспечение пищеблоков, например недостаточность термометров и гигрометров, которые позволяют контролировать условия хранения пищи, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Выяснилось также, что сотрудники некоторых дошкольных учреждений не соблюдали режим мытья посуды. Были нарушены требования к внутренней отделке групповых и вспомогательных помещений.

На данный момент большинство нарушений было устранено. Для устранения остальных выданы предписания, сроки которых взяты на контроль управления.