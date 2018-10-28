Улицы Благовещенска очищают от снега 20 спецмашин

СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-28T04:49:11+03:00

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В субботу, 27 октября, два десятка снегоуборочных машин выехали на улицы города. Они очистили притолоковую часть дороги по улице Воронкова в районе от Василенко до Кантемирова. Работы начались еще ночью, и за это время спецтехника убрала снег на улицах Театральной от Ленина до Октябрьской и Шимановского от Ленина до Горького. Также снегоуборочные машины подмели тротуар на улицах Ленина, Театральная, Горького и Чайковского и посыпалм их пескогравием. В настоящее время улицы столицы Приамурья подметаются в штатном режиме.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что при появлении на дорогах снежного наката и гололеда на улицах города будет проведена противогололедная обработка.