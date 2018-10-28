2018-10-28T05:03:54+03:00
Общество

Из-за снегопада в аэропорту Благовещенска задержаны четыре самолета

Самая длитеьная задержка авиарейса составила почти сутки
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Вчера, 27 октября, в аэропорт Благовещенска должны были прилететь четыре самолета. Однако, из-за снегопада, все авиарейсы пришлось задержать.

Самолет из Якутска сможет приземлиться в благовещенском аэропорту только через 23 часа, хотя его прилет ожидался еще в 6:40. Ближайший самолет, который приземлится в столице Приамурья – Иркутский – его задержали на 4 часа, и прибудет он в 14:30 вместо 10:30. Через несколько минут, в 14:40 прибудет Московский рейс – его задержали на 5 часов. Почти на 2,5 часа задержали рейс из Владивостока – его посадка ожидается в 18:30 вместо 16:10.

Вылеты из аэропорта Благовещенска тоже задержаны: улететь во Владивосток можно только в 15 часов, в Нячанг – в 16:45, в 19 часов обещают рейс в Иркутск, и в 00:10 – в Якутск.

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