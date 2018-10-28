В Амурской области продолжается понижение температуры воздуха

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-28T07:58:58+03:00

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время прогулок на улице

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ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что 28 октября по всей территории Приамурья сохранится погода с сильными осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Утром на дорогах ожидается гололед. Ветер северный и северо-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

На севере Амурской области облачно с прояснением, в большей части районов осадки – мокрый снег, на востоке сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на провода. Утром – гололед. Температура ночью -2...-7 °, на северо-западе до -17 °. Днем от -3 до +2 °, местами -3...-8 °.

На юге преимущественно облачно, небольшие осадки. Температура ночью -1...-6 °, днем от -2 до +3 °.

В Благовещенске ночью облачно, осадки в виде мокрого снега, температура -1...-3 °. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура +1...+3 °.

Специалисты МЧС по Приамурью рекомендуют соблюдать все правила безопасности во время нахождения на улице в таких погодных условиях.