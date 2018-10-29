2018-10-29T05:17:19+03:00
Общество

За выходные в Благовещенске выпали три декадные нормы осадков

Водителям и пешеходам советуют быть осторожнее из-за гололеда
Юлия ГОМАН
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Снежные фотографии заполонили соцсети амурчан.Снежные фотографии заполонили соцсети амурчан.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА
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Все выходные столицу Приамурья посыпало снегом. По данным Амурского гидрометцентра, с 26 октября до девяти часов вечера 28 октября в Благовещенске выпало 20 миллиметров осадков. А это 3/4 месячной нормы или почти три декадные нормы.

Выпавший снег подтаивал, затем подмерзал снова. Как следствие - гололед на дорогах. Из-за непогоды задерживались авиарейсы, самолеты направляли на запасные аэродромы. С последствиями непогоды боролись дорожные службы. К примеру, по данным благовещенской мэрии, за одни только сутки 28 октября на дороги города высыпали порядка 20 тонн пескосоляной смеси, а ночью на уборку улиц вышли 18 единиц техники.

Сегодня, 29 октября, а также еще в ближайшие двое суток на дорогах ожидается образование наледи. Водителям и пешеходам напоминают об осторожности.

- Многие водители забывают особенности управления автомобилем на скользкой дороге. Когда шины попадают на лед, их сцепление с дорогой сразу снижается в 4-5 раз, что приводит к увеличению тормозного пути в несколько раз, следовательно, быстрая остановка автомобиля просто невозможна, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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