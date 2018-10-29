2018-10-29T05:55:23+03:00
Происшествия

При столкновении нескольких машин в Благовещенске пострадали две 16-летние девушки

Крупное ДТП случилось в областном центре 27 октября
Юлия ГОМАН
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ДТП с участием сразу нескольких машин случилось в Благовещенске около шести часов вечера 27 октября. В районе дома №173 на улице Театральной 28-летний водитель на Toyota Chaser не выбрали безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida Latio, который ехал навстречу. От удара машина отскочила на автомобиль Honda Stream, а затем столкнулась с Nissan Atlas. В итоге пострадали две 16-летние пассажирки «Тииды». Напомним, в минувшие выходные обстановку на дорогах осложнила непогода - снег, гололед.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД, за октябрь это уже шестое происшествие с пострадавшими пассажирами. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что пассажиры - самые незащищенные участники дорожного движения, а значит, в период гололеда водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

- Наличие гололедных явлений существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций, поэтому необходимо двигаться с максимально низкой скоростью, а так же увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Соблюдать боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, - прокомментировал начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Дмитрий Глущенко.

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