2018-10-29T10:19:40+03:00
Происшествия

В одном из магазинов Благовещенска рухнул целый стеллаж с алкоголем

Несколько литров спиртного разлилось по полу [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Короткий ролик набрал уже 27 531 просмотр.Короткий ролик набрал уже 27 531 просмотр.Фото: Скриншот с видео
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Шокирующее для кого-то видео появилось в группе mreporter_blg в «Инстаграме». В одном из магазинов Благовещенска, предположительно на улице Лазо, рухнул целый стеллаж с алкогольной продукцией. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как полки падают на пол, бутылки разбиваются вдребезги, а спиртное растекается по полу. К счастью, рядом в этот момент никого не было, иначе тяжелый стеллаж мог придавить покупателей. «Алкозависимым НЕ СМОТРЕТЬ», - предупредили администраторы группы.

Короткий ролик набрал уже 27 531 просмотр, в комментариях развернулась жаркая дискуссия. Некоторые пользователи усмотрели здесь происки вину самого персонала магазина, мол, стеллаж был сильно перегружен, вот и не выдержал. Кто-то посочувствовал сотрудникам, предположив, что теперь убытки высчитают с них, а кто-то пошутил, что здесь замешана мистика: «Местный полтергейст начал борьбу с пьянством) Пьянству - бой!)) В самом прямом смысле!»

Были и такие, кто порадовался обрушению стеллажа: «Классно! Меньше выпьешь здоровее будешь!»

В благовещенском магазине упал стеллаж с алкоголем.Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения

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