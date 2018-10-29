2018-10-29T11:05:37+03:00
Общество

Специальная комиссия проверила, как благовещенские «управляйки» убирают дворы после снегопада

За не вовремя убранный снег компаниям грозит штраф
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Жалоб на «управляйки» после воскресного снегопада не поступало. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙЖалоб на «управляйки» после воскресного снегопада не поступало. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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В понедельник, после окончания снегопада, во дворы Благовещенска отправилась комиссия из представителей государственной жилинспекции области и регионального управления ЖКХ. Участники рейда проверяли, насколько рьяно управляющие компании занимались уборкой снега с тротуаров. Как рассказал заместитель начальника контрольного отдела жилинспекции области Вадим Груздов, все «управляйки» заранее оповестили - идет снегопад, будьте готовы осматривать дворы и убирать снег.

По нормативам на уборку снега и противогололедную обработку тротуаров во дворах отводят три часа после окончания снегопада. При этом неважно, в какое время суток закончился снегопад: убирать придется даже ночью. Подобные рейды проводятся постоянно, а дворы выбираются случайно. За не вовремя убранный снег «управляйке» грозит серьезный штраф.

Найти неубранный снег не удалось.

- Сейчас время переменных температур. Часть снежного массива была сдвинута на газоны. Остальная часть растаяла, - прокомментировал результаты рейда Вадим Груздов.

Жалоб на «управляйки» после воскресного снегопада не поступало, говорят специалисты. Но уточняют: зима еще даже не началась, так что все может измениться.

А жителям города напоминают - если через три часа тротуары вокруг дома все еще в снегу, то стоит позвонить в управляющую компанию. Если же дворники так и не вышли на работу, то тут уже стоит обращаться с жалобой в жилинспекцию. Телефон горячей линии - 77-34-00.

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