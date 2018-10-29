2018-10-29T11:52:57+03:00
Общество

В Благовещенске отменили вводившийся из-за непогоды режим повышенной готовности

За выходные в областном центре выпали три декадные нормы осадков
Юлия ГОМАН
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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Сегодня, 29 октября, в Благовещенске отменили режим повышенной готовности. Напомним, его ввели еще 25 октября в связи с надвигавшимся циклоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Непогода принесла с собой не только дождь, но и мокрый снег. Напомним, за выходные в столице Приамурья выпали три декадные нормы осадков. И хотя снег уже постепенно сходит, но последствия горожане еще будут ощущать некоторое время. В частности, на дорогах прогнозируют гололед, а с крыш могут падать сосульки.

Напомним также, что сегодня специальная комиссия проверяла, хорошо ли в Благовещенске после снегопада убираются дворы. За не вовремя убранный снег «управляйки» могут получить штраф. По нормативу, если через три часа после выпадения осадков тротуары вокруг дома будут оставаться в снегу, то следует звонить в управляющую компанию. А если дворники так и не пришли, то - в жилинспекцию по телефону горячей линии - 77-34-00.

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