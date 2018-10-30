Благовещенца будут судить за избиение сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 01:53 2018-10-30T01:53:58+03:00

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31-летнего жителя Благовещенска обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому при исполнении (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела. По версии следствия, 16 сентября этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял мужчина с признаками алкогольного опьянения. Начались разбирательства.

В тот момент, когда полицейские составляли на водителя протокол об административном правонарушении, ему на помощь решил прийти его пассажир. Мужчина даже попытался вытащить товарища из служебного автомобиля ДПС. Сотрудник ГИБДД вышел из машины и попытался вразумить «спасателя». А тот в ответ распустил руки - несколько раз ударил полицейского кулаком в грудь, пинал по ноге и голове. В итоге страж порядка получил сотрясение головного мозга.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором города Благовещенска и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает следственное управление следственного комитета России по Амурской области.