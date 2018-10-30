Власти спросят у благовещенцев, какие улицы надо отремонтировать в первую очередь

СЕГОДНЯ 02:14 2018-10-30T02:15:00+03:00

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В национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» Приамурье участвует впервые. Опрос общественного мнения по его реализации инициировало министерство транспорта и строительства области. Амурчане могут посмотреть карту границ городской Благовещенской агломерации и высказаться: какую улицу стоит внести в проект в первую очередь и что именно там надо сделать. Может быть, где-то не хватает освещения или светофоров, а где-то надо положить асфальт или сделать тротуар.

- Проведена большая работа, программу по Благовещенской агломерации мы защитили, сейчас пора подключать общественность и жителей, узнать их мнение, предложения, согласны ли они с проектом, что хотят в первоочередном порядке сделать на улично-дорожной сети агломерации, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В течение шести лет, начиная с 2019 года, на ремонт улично-дорожной сети городской агломерации ежегодно будет поступать трансферт в размере 400 миллионов рублей. Как подчеркнул министр транспорта и строительства области Александр Зеленин, при голосовании людям надо учесть, насколько интенсивный поток на конкретных улицах, есть ли там объекты социальной инфраструктуры, а также плотность жилой застройки и другие факторы. Таким образом, проект ремонта сроком на шесть лет будет сформирован с учетом общественного мнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

КОНКРЕТНО

Принять участие в опросе можно на сайте администрации Благовещенска http://благовещенск.рф в разделе «Безопасные и качественные дороги. Общественные обсуждения» и в социально сети Instagram (аккаунт @blagoveshchensk.rf) и на сайте администрации Благовещенского района https://www.blagraion.ru/ в разделе «Безопасные и качественные дороги. Общественные обсуждения» и в социально сети Instagram (аккаунт @blagraion/).