Амурчанка, забившая до смерти маленького сына, отправится в колонию на 12 лет

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-30T10:27:05+03:00

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Амурский областной суд вынес приговор 19-летней жительнице села Грязнушка Благовещенского района. Она обвинялась в убийстве маленького ребенка - своего сына 2013 года рождения.

Трагедия случилась в августе 2017 года. Женщина была дома с ребенком. Мальчик раскапризничался, и мать начала его жестоко бить. На малыша посыпались многочисленные удары по голове и телу кулаками, ногами и кожаным ремнем. Ребенок не пережил побои.

На предварительном следствии виновной себя амурчанка признала не сразу, но на суде под тяжестью неопровержимых доказательств - пришлось.

- Суд признал данную женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбывание в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год, - сообщает прокуратура Амурской области.