Благовещенцев ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Фонвизина

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-30T10:34:49+03:00

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На этой неделе амурчан ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль». Конечно, все мы помним ее по школьной программе, однако областной кукольный театр предлагает посмотреть на классику с позиции современности. Над спектаклем работали режиссер Чакчи Фросноккерс и художник Ульяна Елизарова. Оба в основном работают в Санкт-Петербурге, но много спектаклей ставят и в других городах России. На Сахалине, например, они ставили «Сто лет одиночества» Маркеса.

- Всякий материал, который мы выбираем, помимо того что это очень красиво, это волнует наши души, но самое главное в нем - интересный сюжет. Это то, за чем зритель будет следить в театре, - объяснил выбор пьесы сам режиссер в эфире нашего радио. - Мы хотим, чтобы разрушился этот стереотип, что «Недоросль» Фонвизина написан об образовании в России. Наш спектакль будет про большое зло, которое сидит в людях. Образованность или необразованность - это лишь фактор, который помогает этой злобе развиться. А злое сердце, оно может быть и у образованных людей. Вопрос в том, порождаешь ли ты это зло, ты его взращиваешь в себе или нет.

Продолжительность спектакля - 1,5 часа.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко 60/4

4 ноября в 11.00