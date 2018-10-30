Благовещенцев ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Фонвизина
На этой неделе амурчан ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль». Конечно, все мы помним ее по школьной программе, однако областной кукольный театр предлагает посмотреть на классику с позиции современности. Над спектаклем работали режиссер Чакчи Фросноккерс и художник Ульяна Елизарова. Оба в основном работают в Санкт-Петербурге, но много спектаклей ставят и в других городах России. На Сахалине, например, они ставили «Сто лет одиночества» Маркеса.
- Всякий материал, который мы выбираем, помимо того что это очень красиво, это волнует наши души, но самое главное в нем - интересный сюжет. Это то, за чем зритель будет следить в театре, - объяснил выбор пьесы сам режиссер в эфире нашего радио. - Мы хотим, чтобы разрушился этот стереотип, что «Недоросль» Фонвизина написан об образовании в России. Наш спектакль будет про большое зло, которое сидит в людях. Образованность или необразованность - это лишь фактор, который помогает этой злобе развиться. А злое сердце, оно может быть и у образованных людей. Вопрос в том, порождаешь ли ты это зло, ты его взращиваешь в себе или нет.
Продолжительность спектакля - 1,5 часа.
Амурский областной театр кукол
ул. Шевченко 60/4
4 ноября в 11.00