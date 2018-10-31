2018-10-31T04:57:22+03:00
Недвижимость

Новый путепровод взамен упавшего в Свободном начнут строить в 2019 году

Кроме того, на всех подобных конструкциях в Приамурье организовали контроль за большегрузами
Полина ОЗЕРОВА
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На заседании в правительстве Приамурья обсудили строительство нового моста в городе Свободном, а также состояние остальных автомобильных путепроводов в области. В частности, было сказано, что строить путепровод в Свободном взамен того, что рухнул 9 октября, начнется в 2019 году. Определен механизм финансирования, рассматривается коммерческое предложение по разработке обоснования инвестиций с прохождением технологического и ценового аудита. Минтрансстрой области должен подготовить его на этой неделе. После этого можно будет рассчитывать на инвестиции из федерального бюджета для проектирования и строительства.

Что касается проверки остальных подобных объектов в Приамурье, то на федеральных путепроводах не нашли недостатков, которые могли бы угрожать безопасности. На подъездах к мостам регионального и местного значения установили знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», ведется контроль движения большегрузов. Местные власти и ГИБДД проводят рейды - проверяют, не ездят ли грузовики под запрещающие знаки.

- Минтранс дал поручение муниципалитетам в 2018 году заключить муниципальные контракты на проведение диагностического обследования путепроводов и мостовых искусственных сооружений, находящихся на балансе муниципальных образований. Учитывая ограниченные возможности бюджетов муниципальных образований, министерство транспорта и строительства области готово софинансировать указанные мероприятия в 2019 году, - пояснил амурский министр транспорта и строительства Александр Зеленин.

К слову, в Приамурье действуют 34 автомобильных путепровода. Из них на автомобильных дорогах федерального значения - 17, регионального значения - 7, местного значения - 10 (из них 5 - в Благовещенске). Что касается количества мостов, то на региональных автомобильных дорогах их 590, на муниципальных автомобильных дорогах - 411. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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