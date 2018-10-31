2018-10-31T05:09:04+03:00
Общество

36 человек пожелали стать заместителем мэра Благовещенска по экономике

На собеседование пригласили лишь восемь из них
Полина ОЗЕРОВА
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Резюме от кандидатов на должность заместителя мэра Благовещенская по вопросам экономики в администрации принимали с 15 по 29 октября. Всего за это время набралось 36 кандидатов, пожелавших помогать Валентине Калите с развитием экономики столицы Приамурья, однако на собеседование пригласили лишь восьмерых из них. Напомним, на эту должность искали специалиста с высшим экономическим образованием, которые прожили в Благовещенске не менее пяти лет.

- По итогам собеседования трем кандидатам было предложено подготовить проект стратегии социально-экономического развития города Благовещенска. Заслушивание и обсуждение проектов планируется на следующей неделе, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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