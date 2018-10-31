2018-10-31T05:25:15+03:00
Общество

В Приамурье из Китая пытались провезти 12 килограммов подозрительной свинины

Мясо изъяли и уничтожили
Полина ОЗЕРОВА
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Сотрудники Амурского управления Россельхознадзора совместно с работниками Благовещенской таможни задержали на пункте пропуска гражданина Китая с 12-ю килограммами мяса неизвестного происхождения. Проверка проводилась в рамках мероприятий, которые должны не допустить проникновение в страну возбудителя африканской чумы свиней из-за рубежа. На груз, который иностранец пытался ввезти в Приамурье, не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки, маркировки.

- Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка ввоза подконтрольной продукции на территорию РФ. Продукция изъята и уничтожена, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

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