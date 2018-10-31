Центральная детская школа искусств из Благовещенска снова стала одной из лучших в стране

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-31T08:34:48+03:00

В топ-50 она попадает уже второй раз

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В список 50-ти лучших детских школ искусств России попало учреждение из Благовещенска. Причем наша ЦДШИ в топ-50 попадает уже во второй раз. В прошлый раз лауреатом общероссийского конкурса она стала в 2016 году. Награду в торжественной обстановке на сцене «Геликон-Оперы» в Москве ее директору Татьяне Бедёриной вручили 30 октября.

Фотографию с церемонии награждения опубликовали на странице Центральной детской школы искусств Благовещенска в Instagram. В комментариях учреждение поздравила начальник городского управления культуры Виктория Хопатько: «Сфера культуры Благовещенска присоединяется к поздравлениям и очень гордится воспитанниками, преподавателями, руководством и родителями нашей замечательной Центральной детской школы искусств! Вы по праву носите это звание!»

Конкурс «50 лучших детских школ искусств России» учредило Министерство культуры России в 2014 году. Победителям вручают диплом лауреата и денежную премию - 100 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно только на профессиональное развитие учеников и преподавателей. К слову, от Амурской области Благовещенская ЦДШИ стала единственным лауреатом. Из других дальневосточных учреждений в топ-50 также попали школы искусств из Якутии, Камчатского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.