За шкуру волка охотник в Приамурье сможет получить 7,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-31T11:15:47+03:00

Помимо самой шкуры при себе надо иметь разрешение на добычу и справку с реквизитами из банка

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Теперь амурские охотники смогут заработать на добытых волках. С ноября в Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых территорий области начнут принимать шкуры серых хищников. За каждого убитого волка охотник будет получать вознаграждение - 7,5 тысячи рублей. Деньги на это выделили из областного бюджета.

Чтобы получить вознаграждение, необходимо предоставить шкуру свежедобытого животного, разрешение на добычу и справку из банка с реквизитами счета, на который будут перечислять деньги.

Напомним, раньше в Приамурье охотникам тоже платили вознаграждение за добытых волков, однако в 2015 году его отменили. После этого численность этих хищников в области увеличилась аж на 70 процентов! С каждым годов волков у нас становится все больше. Во время последних зимних учетов, например, в области насчитали 4125 волков, годом ранее их было 3808, а в 2016 году - 2861. При этом волки - угроза для сибирской косули (ее численность в Приамурье сократилась настолько, что пришлось на год запретить охоту на нее) и других копытных. За год один волк убивает около 35 косуль, а в таежных биотопах - не менее 15 изюбрей или 10 лосей. Об этом сообщает Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых территорий Амурской области.

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Уточнить информацию по выплатам и перечню документов можно по телефону: 201-419.