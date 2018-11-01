В Приамурье у предпринимателя конфисковали и уничтожили партию шуб на 5,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:38 2018-11-01T04:38:32+03:00

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«Все, что нажито непосильным трудом!» - так впору причитать сейчас одному из предпринимателей в Благовещенске. У него конфисковали 103 шубы стоимостью около 5,5 миллиона рублей. А все потому, что на меховых изделиях не было положенной по закону маркировки.

Меха были вещественными доказательствами по уголовному делу, которое завели на амурчанина - индивидуального предпринимателя - за приобретение и хранения шуб без маркировки. Товар предназначался на продажу.

- Отделом судебных приставов города Благовещенска возбуждено исполнительное производство о конфискации меховых изделий в количестве 103 штук. В рамках исполнительных действий судебным приставом составлен акт о наложении ареста на указанное имущество. Затем оно передано в ТУ Росимущества по Амурской области, которое произвело их уничтожение, - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области.