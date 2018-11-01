В Амурской области по сравнению с прошлым годом стало больше бурых медведей

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-01T05:07:11+03:00

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Более чем на тысячу особей больше бурых медведей по сравнению с прошлым годом насчитывается сейчас в Приамурье - 11798 животных. При этом конкретно в заказниках «прописан» 301 зверь, а год назад их здесь было на восемь меньше. Таковы итоги летнего учета медведей, который провели охотоведы. Считают животных по следам, местам кормежки и другим признакам их присутствия на территории.

- Методика учета представляет собой промеры отпечатков мозолей передних лап, а они у каждой особи индивидуальны. Перепутать следы медведей для опытного охотоведа, знающего свою территорию, практически невозможно. А, учитывая, что речь о довольно крупном и при этом не очень многочисленном виде, работники охотхозяйств знают всех своих подопечных почти в «лицо», - пояснил главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Михаил Лесик.

К слову, больше всего медведей живет в заказниках Свободненского и Тындинского районов, сообщают в Дирекции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Приамурье расплодились волки. Теперь за шкуру свежедобытого серого хищника охотник сможет получить 7,5 тысячи рублей.