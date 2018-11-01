В Приамурье ищут свидетелей происшествия, в котором 55-летний мужчина получил тяжелые травмы

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-01T08:53:15+03:00

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Полиция ищет свидетелей ДТП в Белогорском районе. Тяжелораненого мужчину нашли на автодороге сообщением Белогорск-Новое-Ровное вечером 30 октября. Сообщение об этом поступило в дежурную часть. 55-летнего мужчину увезли в больницу. Увы, но спасти его медикам не удалось - через некоторое время он умер.

- Предварительно установлено, что пострадавший получил травмы в результате наезда автомобиля. По данному факту следователем МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Если кому-то известно что-либо о происшествии, эту информацию можно сообщить в дежурную часть по телефонам: 02, 102 - с мобильного, 8 (41641) 2-07-53.