Амурчанин захотел красной икры и лишился 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-01T10:37:35+03:00

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Амурчанин попался на удочку мошенников на сайте бесплатных объявлений. Житель Белогорска нашел сообщение о продаже красной икры в Хабаровске, решил заказать. Позвонив по номеру, указанному в объявлении, он договорился о покупке 100 килограммов деликатеса. Причем злоумышленник сказал амурчанину, что товар он может привезти ему лично в Белогорск, но для этого надо бы перевести ему на счет некоторый процент от сделки.

Потерпевший на такое предложение согласился, но попросил выслать копию паспорта продавца. Увы, но даже эта предосторожность его не спасла - деньги на чужую банковскую карту он перевел, однако икру так и не увидел. Да и телефон злоумышленника в дальнейшем был выключен. Несостоявшаяся покупка влетела амурчанину в копеечку - 65 тысяч рублей.

- В настоящее время вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.