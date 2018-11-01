В Приамурье сотрудница Росгвардии спасла жизнь пассажиру поезда

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-01T10:58:51+03:00

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Это случилось в поезде сообщением Благовещенск - Тында. Сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии Екатерина Мисочка спасла жизнь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. У Екатерины был выходной, она возвращалась из областного центра в Тынду, где проходила практику. Рано утром женщина проснулась от криков. От проводника она узнала, что в соседнем купе пожилому мужчине стало плохо.

Екатерина увидела, что люди, собравшиеся в купе, не могли ничем помочь. Но сотрудница Росгвардии не растерялась и вспомнила основы медицинской подготовки. Она повернула мужчину на бок и подогнула ему ноги. В рот ему она вставила ложку, чтобы мужчина не захлебнулся рвотными массами, а затем укрыла одеялом, чтобы он согрелся. Вскоре приступ эпилепсии прекратился, а поезд прибыл в Тынду. Здесь мужчину передали врачам скорой помощи, которых вызвал проводник.

«Без вовремя оказанной медицинской помощи, такие случаи могут закончиться трагически, но нашелся неравнодушный человек. Екатерина рада, что смогла вовремя помочь и героем она себя не считает. Скромно говорит, что на ее месте мог оказаться каждый», - сообщается на официальной странице управления Росгвардии по Амурской области в «Инстаграме».