Спасатели ночью искали амурчан, застрявших на грузовике в болоте

СЕГОДНЯ 05:05 2018-11-02T05:05:32+03:00

Двое мужчин и женщина ехали в село Троицкое по проселочной дороге и заблудились

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Около 12 часов ночи 1 ноября в Ивановском районе в лесу заблудились жители села Солнечное. Информация об этом поступила в ЕДДС района. Двое мужчин и женщина вечером отправились в село Троицкое. Ехали по проселочной дороге и заблудились, плюс ко всему трехтонный грузовик застрял в болоте.

На помощь амурчанам выехала дежурная смена пожарных пожарного поста при ПЧ -31 с. Среднебелая Амурского центра ГЗ и ПБ. Увы, но ночью найти заблудившихся не удалось, поэтому уже сегодня утром, 2 ноября, на поиски отправились начальник пожарного поста и участковый на УАЗике. Застрявший автомобиль нашли к девяти часам утра между селами Семиозерка и Троицкое.

- Состояние людей удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались. К тому времени, как заблудившихся нашли, амурчане смогли дозвонится родственникам, которые с помощью грузового автомобиля помогут вытянуть авто из трясины, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

К слову, в Ивановском районе грибникам или автомобилистам заблудиться легко. По словам начальника пожарного поста Евгения Попова, в районе сел Семиозерка, Троицкое и Солнечное много мелких озер, болот и проселочных дорог, где могут потеряться даже местные. Поэтому амурчан просят по возможности не ездить по незнакомым дорогам и всегда иметь при себе заряженный телефон.

ВАЖНО!

Если вы заблудились и вам требуется помощь, звоните по номеру 112.