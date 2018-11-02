Следователи ищут чиновников, допустивших строительство «картонных» домов в Приамурье

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-02T08:13:16+03:00

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Белогорские следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Они считают, что неустановленные пока сотрудники администрации Белогорска приняли решение о вводе в эксплуатацию 16 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья, закрыв глаза на кучу нарушений, допущенных строителями.

Дома были введены в эксплуатацию в период с 2014 по 2016 годы. Уже сейчас жильцы жалуются на промерзшие углы, текущие крыши и другие проблемы в новых квартирах. Между тем дома были построены на казенные деньги.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.