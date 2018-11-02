2018-11-02T08:13:16+03:00
Происшествия

Следователи ищут чиновников, допустивших строительство «картонных» домов в Приамурье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ввода в строй многоквартирных домов с многочисленными нарушениями
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Белогорские следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Они считают, что неустановленные пока сотрудники администрации Белогорска приняли решение о вводе в эксплуатацию 16 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья, закрыв глаза на кучу нарушений, допущенных строителями.

Дома были введены в эксплуатацию в период с 2014 по 2016 годы. Уже сейчас жильцы жалуются на промерзшие углы, текущие крыши и другие проблемы в новых квартирах. Между тем дома были построены на казенные деньги.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24