Под Благовещенском нашли боевые снаряды

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-02T08:58:26+03:00

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Три неразорвавшихся боевых снаряда нашел в лесу амурчанин, житель Благовещенского района. Опасную находку он обнаружил возле села Грязнушка. И не замедлил сообщить о бесхозных боеприпасах властям.

- Власти района, отдел по ГО и ЧС, Единая дежурная диспетчерская служба Благовещенского района приняли решение вызвать из Екатеринославки военных саперов. Силами инженерно-саперного взвода снаряды были взорваны на месте, - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенского района.

Все три снаряда представляли собой реактивные снаряды от системы залпового огня МД-20 «Шторм-1». Как они попали в лес, будут выяснять правоохранительные органы.