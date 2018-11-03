Жителя Благовещенска подозревают в убийстве девушки

СЕГОДНЯ 03:01 2018-11-03T03:01:41+03:00

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В Благовещенске задержали мужчину, которого подозревают в соверешнии преступления, случившегося в апреле 2018 года.В районе одного из домов по улице Станционная обнаружили тело девушки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает Следственное управление СК РФ по Амурской области.

Правоохранители определили круг общения погибшей, восстановили картину дня, просмотрев записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Удалось установить личность мужчины, который может быть виновен в преступлении. Им оказался 30-летний житель Благовещенска. На него дали ориентировку о розыске во все органы внутренних дел. В итоге 31 октября мужчина был задержан в Краснодарском крае, затем его этапировали в Хабаровск.

Стало известно, что мужчина ранее был судим. На допросе он признал свою вину. В ближайшее время его доставят в Амурскую область. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.