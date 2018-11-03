В Благовещенске нашли мужчину, который обстреливал авто

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-03T06:00:10+03:00

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В Благовещенске нашли мужчину, который обстрелял машину из травматического пистолета. В результате произошедшего пострадал человек, который находился в салоне авто в этот момент. Предварительная причина - конфликт водителей на дороге.

Происшествие случилось 16 сентября этого года около 13.00 на улице Воронкова. Неизвестные подъехали на автомобиле Toyota Mark II черного цвета предположительно 1993-1995 года выпуска и совершили 4 выстрела из травматического пистолета в автомобиль Toyota Succeed, который стоял на парковке, после чего скрылись с места происшествия. В результате обстрела пострадал водитель припаркованного авто, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Изначально стражам порядка были известны только марка и цвет машины, а также общее описание злоумышленника. Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который сознался в содеянном, когда его доставили в отдел полиции.

Предварительная причина стрельбы – конфликт водителей на дороге. Оружие у задержанного изъяли. Кроме того в отношении злоумышленника составили административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».