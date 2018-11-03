В Благовещенске мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают методички

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-03T09:21:13+03:00

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В Благовещенске появились мошенники, которые звонят предпринимателям и организациям города и притворяются сотрудниками Роспотребнадзора. Они предлагают купить нормативно-методическую литературу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Лже-специалисты сообщают, что предпринимателя или организацию якобы ожидают проверки и предлагают им приобрести нормативно-методическую литературу. Эта литература, по их словам, необходима для осуществления предпринимательской деятельности. Стоимость этих методичек, как правило, 2 тысячи рублей.

Управление Роспотребнадзора заявляет, что их специалисты не занимаются продажей какой-либо нормативно-методической литературы. Реализация всех полномочий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Роспотребнадзора.

Чтобы избежать неприятностей, при подобном звонке следует спросить фамилию, имя, отчество и должность «специалиста», который вам позвонил. После этого нужно уточнить информацию в Роспотребнадзоре. О случаях обмана следует немедленно сообщить в правоохранительные органы и в управление Роспотребнадзора по Амурской области по телефонам: «горячая линия» 8-(416 2)-20-20-20, по круглосуточному номеру телефона оперативного дежурного 8-(4162)-52-56-29.