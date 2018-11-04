В Благовещенске горел жилой дом

СЕГОДНЯ 03:41 2018-11-04T03:42:26+03:00

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Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по Игнатьевскому шоссе поступило вечером в субботу, 3 ноября. Возгорание произошло в подвальном помещении.

- Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 14 человек и пяти единиц техники прибыли на место. Из подвального помещения шел дым. Горела кладовая, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.

Ликвидировать открытый огонь удалось в течение восьми минут. При этом кладовая полностью сгорела, а электропровод оказался поврежден. Из-за чего именно возник пожар пока неизвестно. Причины и виновник устанавливаются.

Напомним, месяц назад в микрорайоне Благовещенска уже горела девятиэтажка - по адресу Воронкова, 19/1. В тот раз из-за припаркованных вокруг жилого дома машин у пожарных и скорой помощи возникли проблемы с тем, чтобы подъехать к дому. На этот раз о подобных сложностях не сообщается.