В Благовещенске горел жилой дом
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по Игнатьевскому шоссе поступило вечером в субботу, 3 ноября. Возгорание произошло в подвальном помещении.
- Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 14 человек и пяти единиц техники прибыли на место. Из подвального помещения шел дым. Горела кладовая, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.
Ликвидировать открытый огонь удалось в течение восьми минут. При этом кладовая полностью сгорела, а электропровод оказался поврежден. Из-за чего именно возник пожар пока неизвестно. Причины и виновник устанавливаются.
Напомним, месяц назад в микрорайоне Благовещенска уже горела девятиэтажка - по адресу Воронкова, 19/1. В тот раз из-за припаркованных вокруг жилого дома машин у пожарных и скорой помощи возникли проблемы с тем, чтобы подъехать к дому. На этот раз о подобных сложностях не сообщается.