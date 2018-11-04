Губернатор Амурской области осмотрел «картонные» дома в Белогорске

СЕГОДНЯ 04:34 2018-11-04T04:34:38+03:00

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Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в спорных домах, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Они были введены в эксплуатацию в период с 2014 по 2016 годы, но уже сейчас жильцы жалуются на проблемы в новых квартирах. Из-за холода в квартирах, многие сами перешли на электроводяное отопление - и теплее стало, и на 40% дешевле. При этом строили проблемное жилье на казенные деньги.

- Сегодня мы с коллегами приехали, чтобы осмотреть квартиры и обсудить варианты решения проблемы. По моему поручению создана рабочая группа, которая рассмотрит два основных вопроса, первый - обеспечение достаточной пожарной безопасности в домах на время устранения тех неполадок, которые зафиксированы экспертной организацией; второй - это собственно в кратчайшие сроки дать технические решения. Я уверен, что вопросы, которые здесь возникли, можно оперативно решить», - прокомментировал Василий Орлов.

В рабочую группу войдут министр ЖКХ области, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности, глава Белогорска и руководитель строительной организации. Они разработают дорожную карту проведения всех необходимых работ и предложат возможные источники финансирования.

- Выполнение работ не повлечет увеличение стоимости платы граждан за отопление, - заверил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

По завершении работ будет проведена повторная независимая экспертиза жилого дома.